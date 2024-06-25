В Москву доставили четверых детей, эвакуированных из Севастополя

Четверо детей, которых эвакуировали из Севастополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в медучреждении.

Всего самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших. Врачи пояснили, что уже выбрали тактику лечения для своих пациентов.

ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. По данным Минобороны России, удар нанесли в 12.15 мск 23 июня, в День Святой Троицы. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Как сообщили в российском Минздраве, в результате пострадали 124 человека, в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

МО РФ возложило ответственность за произошедшее на США: по заявлению ведомства, все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки Соединенных Штатов.

24 июня в Севастополе объявлено днем траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, устанавливаются причастные к нападению лица.

Ранее в НАТО высказались об ударе ВСУ по Севастополю.