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ХАМАС готов в приоритетном порядке освободить двух россиян

ХАМАС заявил о готовности в приоритетном порядке освободить двух россиян

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

ХАМАС выразил готовность в первую очередь освободить двух израильтян, обладающих российским гражданством, при условии достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью РИА Новости.

По данным израильских официальных источников, в настоящее время в Газе находятся 120 заложников, из которых 39, по их утверждениям, не выжили.

За время различных операций и гуманитарных усилий удалось освободить 135 заложников. Среди оставшихся в плену есть два гражданина Израиля с российским паспортами.

Марзук отметил, что среди заложников нет россиян, только граждане Израиля с двойным гражданством, таким как мексиканское, американское, украинское и другие. Он также упомянул случай, когда одного россиянина освободили без сделки в знак благодарности президенту РФ Владимиру Путину за его позицию по Палестине.

ХАМАС выразил готовность освободить двух россиян сразу после достижения договоренности о прекращении огня. Они надеются на возможность вернуть этих людей, как только боевые действия утихнут и появится возможность для их освобождения.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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