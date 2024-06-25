У украинских FPV-дронов возникли неприятности

Пожар на заводе в Южной Корее может повлиять на поставки литиевых батарей для украинских FPV-дронов. Об этом рассказал генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в интервью ТАСС.

«Выход из строя этого завода негативно отразится на поставках и ценах. Это повлияет на поставки комплектующих для FPV-дронов, которые используются Вооруженными силами Украины. Также возникнут трудности с поставками для других зарубежных стран», — отметил Кузякин.

По его словам, FPV-дроны требуют батарей высокой токоотдачи, превышающей 100C, и стандартом считается показатель 120C. Литиевые батареи с высокой токоотдачей позволяют FPV-дронам выполнять маневры, перевозить грузы и поддерживать полет, добавил руководитель ЦКБР.

На данный момент только Южная Корея и Япония владеют технологиями производства таких литиевых батарей. По словам Кузякина, российские производители закупают батареи в Китае, где происходит сборка их компонентов под мировыми брендами.

Пожар на заводе Aricell в городе Хвасон начался утром 24 июня. В результате пожара было уничтожено складское помещение, где хранилось около 35 тысяч литиевых аккумуляторов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.