В Пентагоне высказались о последствиях удара по Севастополю

Соединенные Штаты не хотят видеть потери среди мирного населения и намерены обсудить это с украинскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер после обстрела Севастополя 23 июня, сообщает РИА Новости.

«Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери», — сказал Райдер.

По его словам, в Пентагоне не имеют достаточной информации относительно того, были или не были потери среди мирного населения.

Кроме того, пресс-секретарь отказался отвечать на вопрос о том, имеют ли отношение военные США к удару, который, по заявлению Москвы, был нанесен с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

«Я переадресую вас к ним (украинцам), чтобы они говорили о своих операциях», — подчеркнул Райдер.

В воскресенье, 23 июня, украинская армия атаковала Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных городских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Ранее Госдеп выразил сожаление в связи с последствиям удара ВСУ по Севастополю.