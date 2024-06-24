Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дания прекратит подготовку украинских пилотов для F-16 после 2024 года

МО Дании: страна после 2024 года не будет готовить украинских пилотов для F-16

close
100%
Carlos Jimenez/Global Look Press via ZUMA Press

Дания прекратит обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 после 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами заявил министр обороны королевства Троэлс Лунд Поульсен, пишет газета VG.

По информации журналистов, в настоящее время около 20 летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят подготовку на датской авиабазе Скридструп. Ожидается, что они завершат тренировки к концу текущего года.

«Мы не сможем продолжать подготовку украинских пилотов после 2024 года», — сказал Поульсен.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Тем не менее он добавил, что в будущем Копенгаген намерен вносить вклад в обучение украинских летчиков на территории других стран. Сейчас их подготовкой также занимается Румыния, но степень участия Дании в организации дальнейших тренировок в этом государстве пока не определена.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дания уже в ближайшее время отправит в зону конфликта свои истребители F-16. Глава государства сделал такое заявление по итогам встречи с премьер-министром королевства Метте Фредериксен, в рамках которой стороны обсудили подготовку к отправке воздушных судов в зону конфликта.

Ранее НАТО предупредили о последствиях использования истребителей F-16 над российской территорией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами