Дания прекратит подготовку украинских пилотов для F-16 после 2024 года

Дания прекратит обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 после 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами заявил министр обороны королевства Троэлс Лунд Поульсен, пишет газета VG.

По информации журналистов, в настоящее время около 20 летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят подготовку на датской авиабазе Скридструп. Ожидается, что они завершат тренировки к концу текущего года.

«Мы не сможем продолжать подготовку украинских пилотов после 2024 года», — сказал Поульсен.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Тем не менее он добавил, что в будущем Копенгаген намерен вносить вклад в обучение украинских летчиков на территории других стран. Сейчас их подготовкой также занимается Румыния, но степень участия Дании в организации дальнейших тренировок в этом государстве пока не определена.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дания уже в ближайшее время отправит в зону конфликта свои истребители F-16. Глава государства сделал такое заявление по итогам встречи с премьер-министром королевства Метте Фредериксен, в рамках которой стороны обсудили подготовку к отправке воздушных судов в зону конфликта.

Ранее НАТО предупредили о последствиях использования истребителей F-16 над российской территорией.