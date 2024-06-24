Российские войска могут нанести мощный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Запорожской области уже к концу лета. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka.

«Ряд военных экспертов говорят о том, что наиболее мощно [российские силы] могут ударить в Запорожской области», — сказал военный эксперт.

Политолог отметил, что город Запорожье имеет большое стратегическое значение для передвижения войск за счет мостов через реку Днепр.

При этом Золотарев также выразил мнение, что Вооруженные силы (ВС) России продолжат продвигаться. Поэтому к концу лета у них вполне может быть возможность всерьез ударить по солдатам Киева на территории Запорожской области, резюмировал он.

Незадолго до этого бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон выступил с предположением, что Россия возьмет под свой контроль Киев и Одессу.

По мнению экс-агента ЦРУ, это произойдет вне зависимости от действий украинской армии. Эксперт также указал на то, что Киев является «русским городом» и колыбелью христианства для России.

Ранее журналист иронично высказался о роли НАТО в конфликте на Украине.