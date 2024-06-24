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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку командующего Объединенными силами армии страны Юрия Содоля. Об этом глава государства заявил в видеообращении, которое опубликовано в его личном Telegram-канале.

«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля», — сказал политик.

Он добавил, что соответствующую должность займет бригадный генерал Андрей Гнатов.

23 июня депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Юрий Содоль ответственен за ряд неудач армии страны в зоне боевых действий. В частности, парламентарий имела в виду прорыв российских войск в районе города Торецка.

Также законодатель заявила, что во время командировки командующий Объединенными силами ВСУ «пьянствовал в ресторане» в городе Одессе. В качестве доказательства своих слов она опубликовала фотографию, на которой генерал-майор позирует с рюмкой в руке. На этом фоне депутат сообщила о намерении направить в компетентные органы запрос о поездках Юрия Содоля по стране.

Ранее в Верховной раде Украины назвали виновных в провалах армии страны в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР).

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