Верховная рада Украины не планирует изменять возраст призыва в армию

Верховная рада Украины не планирует внесения каких-либо изменений в установленном сейчас возрасте мобилизации в ряды Вооруженных сил (ВСУ). Об этом в интервью «РБК Украина» сообщил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам Вениславского, не предполагается ни снижения возраста мобилизации с 60 до 50 лет, ни снижения верхней планки призыва с 25 до 20 лет, хотя такие предложения поступают.

Так, 18 июня депутат Верховной рады Роман Лозинский заявил, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста. По его мнению, снижение возраста призыва с 27 до 25 лет было не последним — его необходимо понижать и дальше, несмотря на отсутствие поддержки в обществе. Свое предложение депутат объяснил «продолжением борьбы за собственное существование».

В тот же день комбат ВСУ Александр Юрин пожаловался, что средний возраст его подчиненных — около 50 лет, а самому старшему исполнилось 59. Он заявил, что у многих бойцов есть проблемы со здоровьем, что сказывается, когда необходимо выдвигаться на позицию за несколько километров, а также нести на себе боеприпасы и воду.

Ранее на Украине оценили темпы мобилизации в стране.