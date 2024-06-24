Украинец попытался задушить военкома во время перевозки

В Черновицкой области Украины мужчина после неудачной попытки сбежать из страны, чтобы не попасть на фронт, попытался задушить военного комиссара по пути в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на Черновицкий военкомат.

«Мужчина, которого везли в ТЦК, после попытки нелегального пересечения границы по дороге пытался задушить военкома ремнем безопасности. Была вызвана полиция и медики для помощи пострадавшему военкому», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что комиссариат вызвал следственно-оперативную группу для того, чтобы «утихомирить нарушителя». Для потерпевшего военнообязанного вызвали экстренную медицинскую помощь для оказания медпомощи.

21 июня стало известно, что в Луцке Волынской области Украины на сотрудников военкомата напали неизвестные с газовым баллончиком. Пострадавшим в результате нападения потребовалась медпомощь и реабилитация.

Ранее уклонисты на Украине рассказали, как безопасно и успешно бежать из страны.