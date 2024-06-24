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ВСУ начали обстрел одного из округов Белгородской области

МЧС РФ: Грайворонский округ Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ

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Libkos/AP

Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по региону.

В заявлении уточняется, что в эту минуту бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносят удары по селу Мокрая Орловка. На этом фоне представители ведомства призвали местных жителей пройти в укрытия.

«Спуститесь в подвал», — говорится в публикации.

Днем 24 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские солдаты обстреляли город Грайворон. По его словам, в результате атаки оказались повреждены два частных домовладения и одно коммерческое предприятие. Более того, пострадали пятеро мирных жителей.

У одного мужчины диагностировали осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости. Еще одна женщина также получила осколочные ранения. И мужчине, и женщине понадобилась госпитализация. При этом еще трое пострадавших после получения амбулаторной медицинской помощи отказались ехать в больницу.

Ранее дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области.

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