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Боевик «Азова» обвинил генерала ВСУ в некомпетентности

«Украинская правда»: боевик «Азова» написал заявление на генерала ВСУ Содоля

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Andriy Andriyenko/AP

Начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич обвинил командующего объединенными силами ВСУ, генерала Юрия Содоля в потерях украинских войск и территорий. Об этом пишет издание «Украинская правда».

По информации издания, Кротевич призвал госбюро расследований Украины провести разбирательство в отношении Содоля. Начштаба бригады «Азова» полагает, что из-за превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны Содоля украинские войска понесли тяжелые потери и утратили часть территорий.

До этого бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что за два года конфликта Москвы и Киева Владимиру Зеленскому удалось добиться лишь потери большого количества городов.

Он считает, что если бы президент Украины согласился на переговоры с Россией в 2022 году, то республике удалось бы сохранить под контролем населенные пункты, а армии — избежать потерь.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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