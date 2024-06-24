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В Польше предпочитают обучать военнослужащих ВСУ за пределами Украины

Польша предпочитает обучать солдат ВСУ на территории стран — союзниц НАТО

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша отдает приоритет подготовке украинских военнослужащих у себя или на территории государств — союзников по НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает телеканал TVP Info.

После встречи с коллегами из ФРГ и Франции Борисом Писториусом и Себастьеном Лекорню в Париже, Косиняк-Камыш заявил, что в Польше прошли подготовку свыше 20 тысяч военных из Украины. Обучение солдат проходило в рамках европейского проекта, а также двусторонних договоренностей.

До этого стало известно, что французские военные планируют за два года обучить 26 пилотов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16.

Взятый в плен на Запорожском направлении солдат ВСУ рассказал, что западная военная подготовка плохо помогает бойцам украинской армии сражаться непосредственно в зоне специальной военной операции. Мужчина объяснил, что наработки Североатлантического альянса непригодны для конфликта такой интенсивности.

Ранее во Франции назвали предложение РФ о мире на Украине своевременным.

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