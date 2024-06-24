Власти Германии объяснили правила применения оружия, переданного ВСУ

Германия разрешала Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять свое оружие с целью обороны Харьковской области в приграничных районах. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

На вопрос, намеревается ли немецкое правительство по примеру союзников в США разрешить применять поставленное Киеву немецкое оружие по приграничным территориям РФ вне Харьковской области, Хебештрайт ответил, что «до тех пор, пока идет речь о приграничных районах, изменений нет».

Политик добавил, что следует учитывать, что представляет собой немецкое вооружение. По словам Хебештрайта, у оружия, которое производит Германия, есть радиус действия, который значительно меньше, чем у американского. В этом смысле для ФРГ «тоже нет никаких изменений», указал представитель немецкого правительства.

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