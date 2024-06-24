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Российские силы ударили по двум бригадам ВСУ в ДНР

МО РФ: группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Подразделения группировки российских войск «Центр» улучшили свое тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й и 47-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как уточнили в оборонном ведомстве, бои велись в районах населенных пунктов Сокол и Торецк Донецкой народной республики (ДНР). В ходе боевых действий российские войска отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад украинской армии.

Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, два боевых бронеавтомобиля «МаххPrо» производства США, а также 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-миллиметровая гаубица Д-30 и 105-миллиметровая гаубица М119 американского производства.

Незадолго до этого сообщалось, что группировка российских войск «Восток» тоже отразила контратаку ВСУ и заняла более выгодные рубежи на территории ДНР. Российские подразделения ударили по живой силе и технике украинской армии.

Ранее в Минобороны рассказали, как российские операторы FPV-дронов уничтожили немецкий танк Leopard.

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