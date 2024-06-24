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Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося «Аллигатора»

Летчик Ка-52 Кобец рассказал, что решение катапультироваться приняли за секунды

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Министерство обороны России

Военный летчик, Герой России подполковник Роман Кобец катапультировался из разваливающегося вертолета Ка-52 «Аллигатор», который подбили из украинского переносного зенитного ракетного комплекса. Свою историю он рассказал в видео Минобороны.

«Нам пришлось привести в действие систему катапультирования на вертолете. По сути, мы стали ее испытателями. Удар, вибрация сильная, горят все табло, на заднем фоне слышен голос ведомого: «По вам работают», — вспоминает военный.

Летчик добавил, что снаряды уже прилетали по вертолету, они понимали это. Кобец объяснил, что дальнейший полет не представлялся возможным, вертолет был абсолютно неуправляемым и разваливался на части в воздухе. В результате за считанные секунды было принято решение катапультироваться.

Пилоты покинули кабину на высоте около 100 метров. Подполковник добавил, что системы катапультирования в Ка-52 были предельно простыми в управлении, как и сам вертолет.

22 июня экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что в зоне спецоперации летом текущего года произойдет генеральное сражение, после которого Россия и Украина смогут начать переговоры.

Ранее экс-разведчик США рассказал о ловушке для ВСУ под Харьковом.

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