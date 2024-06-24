Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю в своем Telegram-канале заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

«В Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни», — написал он.

Подоляк назвал полуостров «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей».

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 14 пациентов, пострадавших при ракетном ударе со стороны ВСУ по Севастополю, находятся в тяжелом состоянии.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Вечером того же дня группа террористов совершила нападение на Дагестан. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.