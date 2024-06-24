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Российские силы заняли более выгодные рубежи в ДНР

МО РФ: группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи в ДНР

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РИА «Новости»

Группировка российских войск «Восток» отразила контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняла более выгодные рубежи на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Российские подразделения ударили по живой силе и технике 115-й и 123-й бригад теробороны ВСУ, 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Ровнополь и Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике.

В ходе боевых действий ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, а также шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б» и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.

Незадолго до этого в Минобороны рассказали, что российские операторы FPV-дронов уничтожили немецкий танк Leopard, состоящий на вооружении украинской армии. Сообщалось, что боевая машина находилась в 18 километрах от линии фронта. Несмотря на маскировку, российские операторы заметили танк и оперативно ликвидировали его.

Ранее стало известно, что ВСУ получат «танк-Франкештейн» от Германии.

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