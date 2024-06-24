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Российские ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS

МО РФ: за сутки российские ПВО сбили 176 БПЛА и шесть ATACMS

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РИА Новости

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 176 украинских беспилотников и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные сбили четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что власти пока не рассматривали закрытие туристического сезона в Крыму в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю.

23 июня украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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