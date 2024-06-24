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ВС РФ ударили по технике и военным ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные группировки войск «Север» нанесли поражение Вооруженным силам Украины возле населенных пунктов Волчанск, Бочков м Липцы в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении министерства обороны России.

Отмечается что российские военные поразили солдат и технику противника 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии.

«Потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм гаубица «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.

До этого российский военный Александр заявил, что командование Вооруженных сил республики (ВСУ) заявило о продвижении войск под Харьковом, какие-то успехи действительно есть, но они больше создают медийный эффект. Он также прокомментировал заявление пресс-секретаря оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назара Волошина, что украинские военные якобы разбили российские подразделения в Волчанске, а также в Глубоком и Тихом под Харьковом.

Ранее экс-разведчик США рассказал о ловушке для ВСУ под Харьковом.

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