Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские силы ударили по логистическому центру ВСУ с оружием

ВС РФ поразили крупный логистический центр ВСУ, где хранилось западное оружие

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили крупный логистический центр украинских войск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в этом логистическом центре осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного Украине странами Запада.

Кроме того, российские военные поразили военнослужащих и технику ВСУ в 112 районах.

Также Минобороны РФ сообщало, что расчет новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) «Тосочка» российской группировки войск «Центр» прикрыл штурмовые подразделения на Авдеевском направлении, уничтожив опорный пункт.

До этого Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Ростовской областью.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами