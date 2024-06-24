Российские силы ударили по логистическому центру ВСУ с оружием

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили крупный логистический центр украинских войск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в этом логистическом центре осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного Украине странами Запада.

Кроме того, российские военные поразили военнослужащих и технику ВСУ в 112 районах.

Также Минобороны РФ сообщало, что расчет новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) «Тосочка» российской группировки войск «Центр» прикрыл штурмовые подразделения на Авдеевском направлении, уничтожив опорный пункт.

До этого Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Ростовской областью.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.