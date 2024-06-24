Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Около 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 24 июня на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое жителей города Грайворона в Белгородской области получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 24 июня в Белгородской области объявляли сигнал ракетной опасности. В 01:21 мск тревога прозвучала в областном центре, а также в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Жителей призывали укрыться в подвалах.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.