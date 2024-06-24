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В Кремле назвали виновных в атаке на Севастополь

Песков: мы прекрасно понимаем, кто стоит за варварской атакой по Крыму

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле прекрасно понимают, что стоит за «варварской атакой» по Крыму.

На вопрос журналиста, являются ли атаки в Крыму и Дагестане преступлениями одного ряда, как считает депутат Госдумы Султан Хамзаев, Песков не ответил.

«Я не могу сказать ничего на этот счет <...> Мы видим с одной стороны абсолютно варварскую атаку в Крыму. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит. Президент [России Владимир Путин] говорил, кто наводит на цели эти ракеты, кто обеспечивает эти пуски. <...> Спрашивайте у моих коллег в Европе, в Вашингтоне», — пояснил Песков.

На вопрос, причастны ли к атаке по Крыму украинцы, он ответил утвердительно.

До этого заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин сообщал, что в настоящее время в больнице Севастополя остаются 79 человек, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на город.

По его словам, из 79 пострадавших 27 — дети. Он подтвердил, что часть раненых перевезут в Москву.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл назвал актом войны наведение США ракет для удара по Севастополю.

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