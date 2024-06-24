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В подполье сообщили об ударе ВС РФ по иностранным наемникам

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по иностранным наемникам вблизи завода «Краян»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Около десяти иностранных наемников попали под удар Вооруженных сил России в районе Одесского завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с новыми ракетами западного производства. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Удар был в восемь утра, как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от восьми до десяти штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские», — рассказал агентству Лебедев.

Он уточнил, что удар был нанесен двумя ракетами «Калибр», украинская ПВО не смогла отразить атаку.

До этого местные жители сообщали о мощной детонации и столбе черного дыма в Одессе. Также издание «Страна.ua» писало о «масштабном пожаре» в Одессе.

В ночь на 24 июня Харькове произошла серия взрывов. На тот момент была объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы произошли в Киеве.

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