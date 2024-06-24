Подпольщик назвал причину взрыва в Одессе

Удар пришелся по району завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с новыми ракетами западного производства. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало о «масштабном пожаре» в Одессе.

По словам Лебедева, удар был нанесен около 8 утра, 24 июня. Местные жители сообщили о мощной детонации и столбе черного дыма.

В ночь на 24 июня серия взрывов произошла в городе Харькове на северо-востоке Украины. В Харьковской области на тот момент была объявлена воздушная тревога. Местные власти не комментировали произошедшее.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.