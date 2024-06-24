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В ДНР заявили об отступлении ВСУ на западе Красногоровки

Кимаковский заявил, что ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские войска лишились позиций в западной части Красногоровки. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли выстоять против российских сил.

«Их оборона в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, с позиций они ушли, оставив лишь точечные очаги сопротивления», — отметил Кимаковский.

По словам помощника советника главы ДНР, в районе продолжается зачистка.

До этого министерство обороны Украины сообщило, что российские военнослужащие впервые уничтожили канадский бронеавтомобиль Senator Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В министерстве отметили, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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