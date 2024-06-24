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Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов над Ростовской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Ростовской областью

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Global Look Press

Российские военные в ночь на 24 июня пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории России. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Ростовской областью.

Около двух часов ночи (в ночь на 24 июня) губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над регионом сбили один беспилотник, еще два дрона были подавлены силами противовоздушной обороны. По его словам, обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территории промышленного предприятия. Пострадавших нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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