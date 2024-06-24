В Минобороны рассказали об уничтожении танка Leopard российским БПЛА

Российские операторы FPV-дронов уничтожили немецкий танк Leopard, состоящий на вооружении украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard немецкого производства на Южно-Донецком направлении СВО», — отмечается в сообщении.

«Все «птички» у меня 100% залетели в цель... Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил», — рассказал командир взвода ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Вал».

По его словам, танк находился в 18 километрах от линии фронта. Несмотря на маскировку, российские операторы заметили боевую машину и уничтожили ее.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины в мае потеряли более 35 тысяч бойцов, 11 самолетов и 2,7 тысячи единиц вооружения, среди которых 290 танков и боевых бронемашин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 боевых бронемашин Bradley.

Ранее стало известно, что ВСУ получат «танк-Франкештейн» от Германии.