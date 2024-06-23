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Появились кадры удара ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном

Появилось видео удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном

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РИА Новости

Российские военные нанесли поражение пункту управления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, удар был нанесен четырьмя авиабомбами ФАБ-500. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Архангелы спецназа Z».

На видео можно заметить, как четыре ФАБ-500 поочередно попадают по пункту управления ВСУ. В результате удара несколько зданий разрушились до основания.

«Херсонское направление. Нашими операторами был вычислен ПУ (пункт управления) противника», — говорится в публикации.

О потерях в рядах украинской армии на данный момент пока ничего не известно.

17 июня Минобороны России сообщило, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 для уничтожения опорного пункта ВСУ в зоне боевых действий. В российском оборонном ведомстве уточнили, что использованные для удара ФАБ-500 были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее бывший агент ЦРУ спрогнозировал крах украинских войск до конца лета.

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