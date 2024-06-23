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Минобороны возложило на США ответственность за удар по Севастополю

МО РФ: ответственность за ракетный удар по Севастополю несет Вашингтон

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Власти Соединенных Штатов несут ответственность за ракетный удар по мирным жителям Севастополя, так как именно специалисты США вводили все полетные задания в ракеты американского производства ATACMS. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон», — говорится в сообщении ведомства.

23 июня украинская армия нанесла удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения в результате обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины.

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин заявил, что в городе достаточно медиков, лекарств и запасов крови для оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

Ранее в МИД назвали удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением.

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