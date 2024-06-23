Один человек пострадал при атаке села в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новый Ропск Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По его словам, село в Климовском районе было атаковано с помощью FPV-дронов. Он подчеркнул, что один местный житель получил легкие ранения.

Ранее днем российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку по объектам на территории страны.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены три реактивных снаряда РСЗО «Вампир» над территорией Белгородской области, говорится в сообщении.

До этого в Минобороны заявили, что российские силы ПВО ночью 23 июня уничтожили 33 дрона ВСУ над регионами Центрального федерального округа.

Этой же ночью ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Смоленской области. Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны сбили более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионом.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.