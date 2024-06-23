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Ведется обстрел Шебекинского городского округа и села Новая Таволжанка

МЧС сообщило об обстреле Шебекинского городского округа в Белгородской области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

По данным единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стало известно, что в текущий момент ведется обстрел Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

В публикации отмечается, что также ведется обстрел села Новая Таволжанка. Местным жителям посоветовали спуститься в подвалы или укрытия.

23 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в некоторых районах региона объявили ракетную опасность. Речь идет о городе Белгороде и Белгородском районе, а также о городе Шебекино и Шебекинском городском округе.

Сирены сработали в 11:12 (мск). На этом фоне глава субъекта призвал граждан укрыться в подвалах домов и не выходить на улицу до отмены особого режима.

22 июня ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. Под удары попали город Шебекино, село Красное и село Муром.

Ранее украинский снаряд упал у сельскохозяйственного предприятия в селе Салтыково.

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Обстрелы Белгородской области
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