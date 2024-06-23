Путин рассказал, от чего зависит будущее России

Будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин, соответствующие кадры выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Он выразил уверенность в том, что все запланированное исполнится.

«От Вооруженных сил сегодня очень многое зависит, имея в виду будущее нашей страны. Ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте. У меня нет сомнений, что все, что мы запланировали, будет исполнено», — сказал российский лидер, общаясь в Кремле с выпускниками высших военных учебных заведений.

Путин также заявил, что Россия способна обеспечивать себя всем необходимым и может рассчитывать только на себя в этом вопросе.

До этого в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» сообщили, что президент России Владимир Путин проведет несколько международных встреч на следующей неделе, они пройдут в Москве.

Ранее Путин заявил о готовности РФ к диалогу с НАТО.