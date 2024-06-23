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Украинские войска ударили по Севастополю ракетами ATACMS

МО: ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными частями

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Defense Ministry/Global Look Press

Украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, около 12:15 по мск украинские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре американские ракеты ATACMS.

Еще одна ракета из-за воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об уничтожении пяти воздушных целей над акваторией Черного моря.

21 июня российские силы ПВО сбили дальнобойную ракету ATACMS, выпущенную ВСУ из РСЗО HIMARS над городом Геническ Херсонской области.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.

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