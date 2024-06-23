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Атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения

Москалькова назвала атаку на Севастополь террором против мирного населения

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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила атаку украинских военных на Севастополь, жертвами которой стали два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен также сообщила, что после атаки ВСУ пострадали свыше 22 человек.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в небе над акваторией силы ПВО уничтожили пять воздушных целей, однако осколки упали в прибрежной зоне.

21 июня средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Севастополе. По данным спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из местных жителей не пострадал.

17 мая Развожаев сообщил о временной приостановке городского освещения и движения электротранспорта в из-за проведения ремонтных работ на подстанции после того, как на нее упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в Севастополе рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ.

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