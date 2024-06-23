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Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

Путин заявил, что РФ может рассчитывать только на собственную боевую технику

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РИА «Новости»

РФ может рассчитывать только на себя в плане снабжения армии военной техникой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

В воскресенье, 23 июня, глава государства провел встречу с выпускниками военных вузов. Одной из тем обсуждения стала важность стабильности экономики российского министерства обороны.

«От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — это очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что никто к РФ не придет с протянутой рукой и не снабдит вооружениями. Поэтому стране приходится самостоятельно производить нужные машины и боеприпасы.

«У нас получается», — резюмировал глава государства.

21 июня российский лидер сообщил о планах Москвы нарастить поставки беспилотных летательных аппаратов и комплексов контрбатарейной борьбы на поле боя. По словам Путина, руководство страны должно выполнить эту задачу в приоритетном порядке.

Ранее в НАТО признали, что РФ быстрее ожидаемого укрепила свою оборонную промышленность и нарастила производство вооружений.

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