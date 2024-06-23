Двухлетний ребенок погиб после атаки ВСУ на Севастополь

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погибло два мирных жителя, один из них двухлетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

По его данным, число обратившихся за медпомощью выросло до 22.

До этого он сообщал, что в небе над акваторией силы ПВО уничтожили пять воздушных целей, однако осколки упали в прибрежной зоне.

21 июня средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Севастополе. По данным спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из местных жителей не пострадал.

17 мая Развожаев сообщил о временной приостановке городского освещения и движения электротранспорта в из-за проведения ремонтных работ на подстанции после того, как на нее упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее беспилотники атаковали нефтезавод в Туапсе.