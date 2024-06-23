Россиянам показали кадры третьего применения авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

Российские военные в третий раз применили сверхтяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 для ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись, на которой запечатлено попадание боеприпаса в объект украинских войск, опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

«Держите очередное применение УМПК (универсального модуля планирования и коррекции — «Газета.Ru») ФАБ-3000 М-54», — говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как бомба попадает в объект ВСУ. После этого происходит мощный взрыв, и в воздух начинают подниматься клубы дыма.

При этом авторы публикации не стали уточнять, на каком именно участке фронта бойцы Вооруженных сил РФ использовали ФАБ-3000.

20 июня российские солдаты впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 в зоне боевых действий на Украине. Целью бойцов ВС РФ стал четырехэтажный дом в харьковском населенном пункте Липцы. В силовых структурах уточнили, что военные ВСУ организовали в здании пункт временной дислокации.

Второе использование авиационной бомбы ФАБ-3000 произошло в тот же день. По информации Telegram-канала «Военное дело», с ее помощью российские солдаты уничтожили крупное скопление личного состава украинских войск в донецком городе Часов Яр.

Ранее немецкие журналисты заявили о способности ФАБ-3000 наносить «серьезный структурный ущерб».