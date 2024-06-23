Российские военные ударили по месту подготовки состава воздушных сил Украины

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

22 июня в ведомстве сообщили, что российские военные за сутки уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», а также станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».

До этого в Минобороны заявили об уничтожении российскими Вооруженными силами складов хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа ВСУ. По данным ведомства, в операции принимали участие оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска, а также артиллерия.

В этот же день армия РФ нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее российские военные нанесли поражение трем украинским бригадам.