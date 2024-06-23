После отражения ракетной атаки ВСУ в Севастополе ранены 14 человек

Отражение ракетной атаки на Севастополь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, в небе над акваторией силы ПВО уничтожили пять воздушных целей, однако осколки упали в прибрежной зоне. В районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке ранения получили два человека.

Он также добавил, что на территории одного из ТСН на Северной стороне произошло небольшое возгорание жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 квадратных метров.

21 июня средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Севастополе. По данным спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из местных жителей не пострадал.

В начале июня Развожаев заявлял, что обстановка в городе на фоне обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов напряженная, но контролируемая.

Ранее в Севастополе рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ.