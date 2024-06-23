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В Севастополе работает ПВО

Развожаев заявил, что силы ПВО уничтожают воздушные цели над Севастополем

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Shutterstock

В Севастополе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — добавил он.

21 июня средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Севастополе. По данным спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из местных жителей не пострадал.

В начале июня Развожаев заявлял, что обстановка в городе на фоне обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов напряженная, но контролируемая.

Утром 8 июня в Минобороны РФ сообщали, что ночью российские военнослужащие нейтрализовали два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Они двигались в сторону Крымского полуострова, но были ликвидированы при помощи дежурных огневых средств Вооруженных сил РФ.

Ранее над российским регионом сбили три снаряда РСЗО Vampire.

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