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Над российским регионом сбили три снаряда РСЗО Vampire

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили три снаряда РСЗО Vampire

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Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку по объектам на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что ВСУ атаковали с применением реактивной системы залпового огня чешского производства «Вампир» (Vampire).

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены три реактивных снаряда РСЗО «Вампир» над территорией Белгородской области, говорится в сообщении.

До этого в Минобороны заявили, что российские силы ПВО ночью 23 июня уничтожили 33 дрона ВСУ над регионами Центрального федерального округа.

Этой же ночью ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Смоленской области. Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны сбили более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионом.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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