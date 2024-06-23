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Названо число украинских БПЛА, сбитых ночью в регионах РФ

Минобороны заявило о 33 беспилотниках ВСУ, сбитых системами ПВО над Россией

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Alina Smutko/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 33 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) засекли в четырех регионах страны. В частности, в Брянской области были ликвидированы 28 украинских дронов.

Еще один БПЛА сбили в небе над Тульской областью. При этом в Смоленской и Липецкой областях нейтрализовали по два беспилотника.

В ночь на 23 июня губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что на территории региона сработали системы ПВО. В результате средства защиты уничтожили украинские дроны над административным центром субъекта и городом Ярцево.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, несколько раз заявлял о попытках ВСУ атаковать регион при помощи беспилотных летательных аппаратов. В последний раз глава субъекта сообщил о ликвидации БПЛА в 7:09 мск. Два украинских дрона самолетного типа сбили в небе над Суражским и Выгоничским районами.

Ранее бойцы ВСУ атаковали запорожский город Энергодар при помощи трех беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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