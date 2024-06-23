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Российская армия стала использовать мотоциклы на СВО

ВС РФ начали активно применять кроссовые мотоциклы для захвата позиций ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка войск «Восток» начала активно использовать кроссовые мотоциклы для захвата позиций украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России.

Также российские военные стали эффективно заходить на украинские позиции благодаря тренировкам на точных копиях опорных пунктов противника, которые создаются на полигонах в тылу.

Отмечается, что применение мотоциклов позволило захватить опорный пункт ВСУ силами пяти российских военнослужащих.

Утром 23 июня российская группировка войск «Днепр» на Каховском направлении предотвратила перегруппировку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 июня российские Вооруженные силы уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа ВСУ.

До этого российские военные за сутки уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», а также станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».

Ранее в Германии испугались нового российского оружия в зоне СВО.

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Операция на Украине
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