Каждый день более 100 мужчин призывного возраста пытаются нелегально покинуть Украину. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук, передает агентство УНИАН.

«Это если взять весь участок западной и южной границы», — рассказал он, уточнив, что граждане страны стремятся выехать в Европу не только через пункты пропуска, но и через необорудованные участки границы.

Матвийчук подчеркнул, что Венгрия не предоставила статистические данные о нарушителях границы украинской стороне, в отличие от Польши, Словакии. Начальник отдела организации погранконтроля обратил внимание, что нарушителей штрафуют, а организаторов «схем» выезда уклонистов привлекают к уголовной ответственности.

Накануне стало известно, что в Закарпатской области Украины протодиакона Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Петровцева мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого на Украине допустили демобилизацию части военных при текущем темпе мобилизации.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.