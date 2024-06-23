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Атомный авианосец США покинул Красное море

Пентагон: американский авианосец Dwight Eisenhower покинул Красное море

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Kaleb J. Sarten/U.S. Navy

Американский авианосец Dwight Eisenhower в субботу, 22 июня, покинул Красное море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

«Авианосная ударная группа Dwight Eisenhower сегодня покинула зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) и ненадолго задержится в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США», — заявил представитель американского минобороны.

По его словам, затем она вернется в Соединенные Штаты после семи месяцев поддержки усилий американской стороны «по сдерживанию и защите сил в регионе».

По его словам, авианосная ударная группа Theodore Roosevelt прибудет в зону ответственности СЕНТКОМ после завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе.

До этого представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы дважды за сутки атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море. Он заявил, что удар был нанесен с использованием нескольких ракет и беспилотников, «что стало второй атакой на авианосец за 24 часа».

Ранее США развернули на Балтике опасный для флота РФ ракетный комплекс.

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