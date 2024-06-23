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На Западе рассказали о давлении Украины на США

AP: Украина давит на США для снятия запрета на удары ATACMS вглубь России

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Kevin Lamarque/Reuters

Украинские власти оказывают давление на Соединенные Штаты, добиваясь снятия запрета на использование оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь России. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что Украина хочет бить вглубь России на расстояние 100-150 километров, используя возможности дальнобойных ракет. Украинское командирование заявляет, что без такой возможности их руки связаны.

21 июня США разрешили Киеву использовать поставленное американское оружие для поражения любых российских войск, атакующих Украину через границу, а не только тех, которые находятся в районе Харькова.

В этот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты никоим образом не меняли свою политику в отношении использования американских ракет ATACMS, которая ограничивает нанесение ударов этим вооружением только приграничными с Харьковской областью районами.

Ранее лидер французских «Патриотов» спрогнозировал третью мировую войну.

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