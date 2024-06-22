Российские ракетные комплексы «Искандер» эффективно работают по целям на Украине, в то время как ATACMS производства США редко прорывают ПВО. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Искандеры» значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить «Искандеры», — сказал он.

12 июня расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины.

5 июня «Искандеры» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Изюме Харьковской области.

До этого «Искандер» поразили базу Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины в зоне конфликта.

Ранее экс-полковник СБУ анонсировал «генеральное сражение» в зоне СВО.