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На Западе рассказали о лицемерии европейских политиков

Журналист Боуз: западные политики лицемерят по поводу милитаризации Европы

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Заявления западных лидеров о мире через милитаризацию Европы лицемерны. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Он подчеркнул, что мир через милитаризацию Европы предлагают политики, которые ранее говорили, что европейская милитаризация по указу Североатлантического альянса (НАТО) должна защищать их от войны. Он отметил, что войны хотят не Россия и Китай, а именно европейцы.

22 июня помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ложь о якобы планах России воевать со странами НАТО сочиняют десятки научных институтов Соединенных Штатов, Великобритании и Европы с той целью, чтобы лица, формирующие политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что НАТО отвергло условия мирного урегулирования на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, поскольку желает прямого конфликта с Россией.

Ранее в США заявили, что Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной.

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