Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два украинских дрона сбили над Брянской областью

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Брянской областью

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские средства ПВО уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима», — отметил губернатор.

Он уточнил, что дроны сбили над Трубчевским районом. Это два БПЛА самолетного типа.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Несколькими часами ранее беспилотники уничтожили в Брянской области над Стародубским муниципальным округом.

До этого об уничтожении украинского дрона в Брянской области сообщало Минобороны РФ.

В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона, средства защиты ликвидировали два дрона ВСУ. Летательные аппараты сбили в небе над Суражским районом.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами