Два украинских дрона сбили над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима», — отметил губернатор.

Он уточнил, что дроны сбили над Трубчевским районом. Это два БПЛА самолетного типа.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Несколькими часами ранее беспилотники уничтожили в Брянской области над Стародубским муниципальным округом.

До этого об уничтожении украинского дрона в Брянской области сообщало Минобороны РФ.

В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона, средства защиты ликвидировали два дрона ВСУ. Летательные аппараты сбили в небе над Суражским районом.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.