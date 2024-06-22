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Два боевых вертолета в Польше оказались повреждены из-за урагана

RMF FM: ураган в Польше повредил два боевых вертолета

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше ураган повредил два боевых вертолета. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По данным СМИ, ураган, проходивший утром через Лодзинское воеводство, сорвал крышу ангара. Ее обломки повредили находящуюся внутри технику. Военные допускают, что могли пострадать еще два вертолета.

Об инциденте были уведомлены военная жандармерия и Служба безопасности полетов. В результате инцидента никто не пострадал.

В конце мая генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщало, что польский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак над населенным пунктом во время тренировочного полета. В ведомстве уточнили, что потерянная цистерна была пуста и упала в нескольких сотнях метров от зданий.

До этого стало известно, что польские военные потеряли снайперскую винтовку во время учений. Согласно заявлению теробороны, в Тчеве (Поморское воеводство Польши) после интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена утеря винтовки BOR.

Ранее в Польше «потеряли» осужденных за шпионаж в пользу России.

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